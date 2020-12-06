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Палеонтологи: Земля находится на пороге шестого массового вымирания

Наука » Экология

Планета Земля находится на пороге шестого массового вымирания видов. Но, в отличие от предыдущих пяти, спровоцированных катаклизмами, в шестом будет виновато человечество.

Палеонтологи: Земля находится на пороге шестого массового вымирания

Человечество в массе своей не в состоянии осознать серьёзность этой проблемы, потому что не может реально увидеть, как это происходит. На фоне человеческой жизни, длящейся всего 80-90 лет, вымирание видов происходит не заметно, и человек просто не в состоянии охватить умом больший период. Но палеонтологи, пристально изучавшие предыдущие пять вымираний — могут. И вот что они говорят.

"Если мы не видим полного вымирания группы животных в течение нашей жизни или даже нескольких поколений, это не означает, что они не обречены на вымирание”, — говорит Джилл Леонард-Пинджел, палеоэколог из Университета штата Огайо.

Ученые отмечают, что это вымирание не похоже на то, которое произошло, когда астероид ударил Землю 35 миллионов лет назад: сейчас всё происходит медленно и почти незаметно. И когда человечество все же заметит сокращение биоразнообразия, будет уже слишком поздно.

Но есть и хорошие новости, сообщает журнал Discover.

"Есть способы, которыми мы можем сохранить некоторые места обитания и некоторые экосистемы, если начнем действовать в ближайшее время”, — считает Джилл Леонард-Пиджел.

Особые надежды палеонтологи возлагают на молодое поколение ученых и экоактивистов, которые "готовы действовать прямо сейчас".

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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