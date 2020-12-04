Человеческий мозг способен воспринимать мир в 11 измерениях

Учёные из Швейцарии с помощью суперкомпьютера решили заглянуть в мозг человека, сообщает "Популярная механика". Они воссоздали модель мыслительного органа с помощью алгебраической топологии (раздел математики, в котором объекты описываются в зависимости от пространства).

Специалистам удалось увидеть мир, который они никогда не ожидали увидеть, сообщил ведущий автор исследования Генри Маркам.

Оказалось, что даже в самых затаённых частях мозга можно обнаружить объекты размером между 7 измерениями. В общей сложности мозг способен работать в 11 измерениях.

Чем больше узловых точек связи, тем большее количество измерений вокруг объекта, пояснили эксперты.

Человек привык воспринимать мир только в трёх измерениях и в одном времени.

По словам нейробиологов, в мозге человека насчитывается 86 млрд нейронов. Они составляют плотную клеточную сеть, благодаря чему человек может думать. Так как нейронов очень много, они образуют огромное количество связей, поэтому учёные до сих пор не могут объяснить, как работает наш мозг.