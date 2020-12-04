Путин направит миллиарды рублей на цифровую трансформацию

В ближайшие десять лет в России необходимо будет провести цифровую трансформацию. Во сферах будет внедрён искусственный интеллект, заявил на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey) российский президент Владимир Путин.

На реализацию проекта, направленного на трансформацию органов государственного управления, планируется выделить миллиарды рублей, отметил глава государства.

Путин отметил, что нужно заранее спрогнозировать возможные риски, связанные с использованием ИИ, и предотвратить их. Он подчеркнул, что искусственный интеллект - это основа для нового рывка в развитии всего человечества.

Ранее сообщалось о том, что если власти выделят МВД деньги, что поиском преступников будет заниматься искусственный интеллект.