В России растёт количество школ, закрытых на карантин

В Министерстве просвещения РФ сообщили, что в стране растёт число школ, которые закрылись на карантин из-за пандемии коронавируса.

По данным ведомства, на данный момент 72 российские школы вынуждены были уйти на карантин. В процентном соотношении это 0,18% от всех общеобразовательных учреждений в стране.

Карантинные школы расположены в 28 российских регионах.

"В 72 школах в 28 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", — сообщается на канале Минпросвещения.

Процент отдельных классов по стране, которые закрылись на карантин, составляет 1%, сообщает РИА "Новости".

Из-за перехода на дистанционное обучение профсоюз учителей просит отменить ВПР и ОГЭ, так как большинство детей не успевают в нужном объёме освоить образовательную программу.