Американский сервис видеохостинга YouTube расширяет программу безопасности и инклюзивности платформы.
Теперь в случае если сообщение содержит высказывания, которые могут оскорбить других участников, сервис перед публикацией предложит пользователю изменить текст.
Также компания вложила крупную сумму в технологии модерации контента и комментариев.
С 2021 года видеохостинг планирует расширить возможности публикации данных об участниках сообщества.
Теперь у пользователей будет возможность сообщить о своей национальности, расе и сексуальной ориентации. Разработчики считают, что данные меры позволят обеспечить равенство пользователей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что YouTube внедрил функцию, благодаря которой пользователям будет проще просматривать длинные видеоролики, разделяя их на более короткие разделы.
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