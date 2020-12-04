YouTube будет бороться с оскорбительными комментариями

Американский сервис видеохостинга YouTube расширяет программу безопасности и инклюзивности платформы.

Теперь в случае если сообщение содержит высказывания, которые могут оскорбить других участников, сервис перед публикацией предложит пользователю изменить текст.

Также компания вложила крупную сумму в технологии модерации контента и комментариев.

С 2021 года видеохостинг планирует расширить возможности публикации данных об участниках сообщества.

Теперь у пользователей будет возможность сообщить о своей национальности, расе и сексуальной ориентации. Разработчики считают, что данные меры позволят обеспечить равенство пользователей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что YouTube внедрил функцию, благодаря которой пользователям будет проще просматривать длинные видеоролики, разделяя их на более короткие разделы.