Человечество обвинили в гибели большинства видов нелетающих птиц

Биологи из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что из-за влияния, вызванного деятельностью человека, резко сократилось биоразнообразие видов нелетающих птиц.

Большинство их видов исчезли, многие находятся на грани вымирания. Сейчас самыми распространёнными нелетающими птицами являются пингвины, пастушки, страусы и их родственники.

"Сейчас всего в 12 семействах птиц есть нелетающие виды, но до того, как человек начал их истреблять, эта цифра достигала 40", — говорится в исследовании.

Учёные составили список птиц, которые вымерли за последние 126 тысяч лет.

Из 581 вида исчезнувших пернатых 166 — представители нелетающих птиц.

В настоящее время на планете осталось около 60 видов нелетающих птиц. В основном они обитают на территории островных государств, в том числе в Новой Зеландии и на Гавайях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что интеллект спасает пернатых от вымирания.