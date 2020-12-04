Ваш смартфон взломан: эксперт перечислил признаки

Определить взлом смартфона можно аналогично тому, как определяется взлом компьютера или ноутбука.

Признаки взлома электронных устройств очень схожи. Мобильный телефон может начать зависать или внезапно перезагружаться, приложения — работать некорректно, а аккумулятор — разряжаться быстрее обычного. Но не следует сразу же поддаваться панике — причины такого поведения техники могут быть вовсе не во взломе.

Другое дело, если вы находите следы чужого присутствия в вашей электронной почте и других сервисах. Еще хуже, когда с ваших счетов начинаются необъяснимые списания — вот тогда самое время бить тревогу.

Медийным персонам чаще угрожает кража контента, хранящегося в мобильном устройстве, с целью шантажа и вымогательства. Телефон обычного, непубличного человека скорей будет взломан для получения доступа к мобильному банку или платным сервисам. Не исключено также, что устройство может быть использовано в составе бот-сети — например, для передачи спам-трафика.

Впрочем, большинство владельцев смартфонов не разбираются в таких тонкостях. Но если вы подозреваете, что ваш мобильный взломан, кое-что сделать самому все же можно.