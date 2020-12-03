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Социальное дистанцирование влияет на работу мозга

Наука

В мозге человека обнаружили молекулу, которая функционирует как "термометр" и определяет присутствие других людей в окружающей среде животного. Открытие принадлежит учёным из Института исследования мозга Макса Планка.

Социальное дистанцирование влияет на работу мозга

Социальные условия способствуют изменению поведений животных. Например, социальная изоляция может привести к разрушительным последствиям для людей и других животных, в том числе и рыбок данио.

Учёные пока не до конца изучили системы мозга, которые воспринимают социальную среду. Для того чтобы определить, реагируют ли нейронные гены на изменения, происходящие в социальной среде, учёные провели эксперимент с рыбками данио.

Они является лучшими модельными организмами, так как 70% человеческих генов повторяются в геноме данио.

В ходе опыта одних рыбок поместили отдельно, а других вместе с другими особями.

В результате учёным удалось обнаружить постоянное изменение экспрессии нескольких генов у рыб, которые находились в социальной изоляции. Одним из них был паратироидный гормон-2, который кодирует в мозге неизвестный пептид.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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