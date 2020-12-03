Эксперт перечислил признаки выхода смартфона из строя

Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин назвал основные признаки, которые указывают на выход телефона из строя. К их числу относятся: физическая деформация, быстро разряжающийся аккумулятор, нагрев корпуса и некорректная работа сенсорной панели. Перечисленные проблемы решаемые, поэтому нужно обратиться в сервисный центр.

Не стоит продолжать пользоваться неисправным телефоном, иначе он просто превратится в "кирпич".

На скорую "смерть" устройства также указывает повреждение файлов в памяти.

"Может нарушаться работа микрофона или динамика. Отдельная категория проблем — "глюки" сенсорной панели. Например, может не работать какая-то её часть. Ну и напоследок — проблемы в работе отдельных модулей (Wi-Fi, Bluetooth или радиомодуля)", — пояснил специалист.

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