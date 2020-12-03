Раньше в Северном море располагался регион Доггерленд, соединяющий восток Британии с территорией Европы. Но потом эта земля затонула, и Британия превратилась в остров, сообщает Planet Today со ссылкой на немецкое издание Die Welt.
Это событие укладывается в ещё одну версию легенды об Атлантиде, обширной земле, затонувшей несколько тысяч лет назад.
Исследователи пытаются выяснить, каким образом исчез Доггерленд. Есть версия, что гигантское цунами, накрывшее землю в Северном море, вызвал оползень Стурегга.
"Примерно в 6200 году до нашей эры произошло событие колоссального масштаба — от побережья Норвегии отломились 450 кв. км континентального шельфа, которые сползли в море на участке в 200 км и вызвали несколько грандиозных волн. Цунами прокатились по Доггерленду, смыв всё живое", — отмечают учёные.
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