Великобритания стала островом из-за цунами

Раньше в Северном море располагался регион Доггерленд, соединяющий восток Британии с территорией Европы. Но потом эта земля затонула, и Британия превратилась в остров, сообщает Planet Today со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

Это событие укладывается в ещё одну версию легенды об Атлантиде, обширной земле, затонувшей несколько тысяч лет назад.

Исследователи пытаются выяснить, каким образом исчез Доггерленд. Есть версия, что гигантское цунами, накрывшее землю в Северном море, вызвал оползень Стурегга.