Twitter будет удалять посты с оскорблениями

Twitter объявил войну оскорблениям. Теперь администрация социальной сети будет бороться с сообщениями, в которых содержатся оскорбления по расовому или национальному признаку.

Такие сообщения будут удаляться. Если подобное письмо будет опубликовано повторно, то пользователя могут временно заблокировать, сообщает ТАСС.

"Мы расширяем наши правила относительно оскорбительных заявлений и запрещаем те, которые унижают человека из-за его расы, этнической или национальной принадлежности", — заявили в администрации соцсети.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Twitter будет бороться с фейками о COVID-19, маркируя такие твиты. Метки на них не только подскажут читателю, что с информацией "что-то не так", но и будут перенаправлять пользователя на ресурсы с проверенной информацией по коронавирусу.