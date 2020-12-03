Антропологи раскрыли тайну древнейших скульптур на Земле

Американские учёные совместно с коллегами из ОАЭ пришли к выводу, что знаменитые "венеры палеолита", являющиеся самыми древними скульптурами на Земле, отражают представления древних людей об идеальной женской фигуре.

Специалисты обратили внимание на то, что скульптуры довольно реалистично изображают женщин с лишним весом и беременных.

Эта особенность заставила учёных усомниться в том, что скульптуры передавали образ Богини-Матери, как считалось ранее.

Учёные изучили антропометрические данные найденных в Евразии статуэток. В результате оказалось, что "венеры палеолита", найденные ближе к ледникам, выглядели более тучными.

Возможно, северные народы считали, что полные женщины лучше справлялись с вынашиванием детей в условиях дефицита пищи.

"Статуэтки несли духовный смысл, были своеобразным оберегом, защищавшим женщину во время вынашивания ребенка и кормления грудью", — считает руководитель исследования профессор Ричард Джонсон.

Самым древним "венерам палеолита" около 38 тысяч лет.