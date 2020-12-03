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Антропологи раскрыли тайну древнейших скульптур на Земле

Наука

Американские учёные совместно с коллегами из ОАЭ пришли к выводу, что знаменитые "венеры палеолита", являющиеся самыми древними скульптурами на Земле, отражают представления древних людей об идеальной женской фигуре.

Антропологи раскрыли тайну древнейших скульптур на Земле

Специалисты обратили внимание на то, что скульптуры довольно реалистично изображают женщин с лишним весом и беременных.

Эта особенность заставила учёных усомниться в том, что скульптуры передавали образ Богини-Матери, как считалось ранее.

Учёные изучили антропометрические данные найденных в Евразии статуэток. В результате оказалось, что "венеры палеолита", найденные ближе к ледникам, выглядели более тучными.

Возможно, северные народы считали, что полные женщины лучше справлялись с вынашиванием детей в условиях дефицита пищи.

"Статуэтки несли духовный смысл, были своеобразным оберегом, защищавшим женщину во время вынашивания ребенка и кормления грудью", — считает руководитель исследования профессор Ричард Джонсон.

Самым древним "венерам палеолита" около 38 тысяч лет.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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