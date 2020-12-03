РКН назвал кандидатов для предустановки на гаджеты

Вошедшие в реестр РКН видеоплатформы могут быть использованы для предустановки на импортируемых в Россию смартфонах и Smart-TV.

Реестр сформирован в соответствии с 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", уточнил Роскомнадзор.

"В реестр включены аудиовизуальные сервисы, ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки", — сообщается на сайте РКН.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на ввозимые в Россию технически сложные товары был подписан Владимиром Путиным в декабре прошлого года. С 1 июля 2020 года он вступил в силу.

В составленный Роскомнадзором реестр вошли более 20 видеосервисов, так что российскому пользователю будет из чего выбирать.