Разработано устройство, позволяющее слышать "нужных" людей

Сегодня на рынке существует огромное количество разных слуховых устройств. Все они отличаются тем, что не могут настраиваться на голос определённого человека, сообщает anonsens. ru

Но у слабослышащих людей часто возникает такая потребность. Поэтому эксперты решили реализовать её.

Учёные обнаружили, что главным недостатком слуховых аппаратов является то, что у них возникает задержка обработки сигнала до 20 секунд. Для того чтобы это исправить, специалисты решили использовать искусственный интеллект.

В результате им удалось разработать методику, позволяющую с помощью мозговых ритмов определять направление волн звука. Теперь люди могут слышать только "нужные" им голоса.

Ранее "Правда. Ру" писала, что инженеры из Германии разработали безопасный оптический имплант, который работает на основе светодиодов. Он помог частично восстановить слух глухим крысам.