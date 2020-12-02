В случае конца света миром будут править археи

Учёные утверждают, что миру грозит глобальная катастрофа, которая может погубить практически всё живое на Земле. Но тем не менее, есть микроорганизмы, которые смогут стать единственными обитателями биосферы.

Речь идёт об археях. Они, как и некоторые виды особых бактерий, способны выжить в условиях высокого содержания кислот и щелочей.

Учёные поражены удивительной способностью этих микроорганизмов поддерживаться в условиях, которые для этого в сущности не предназначены, сообщает Planet Today.

Когда-то археи являлись основой жизни нашей планеты. Эти микроорганизмы до сих пор играют важную роль в поддержании экосистем на Земле.

"Эти существа, без сомнения, смогут выжить даже в случае полного исчезновения других форм жизни", — сообщил микробиолог Брендан Берс.

Ранее "Правда. Ру" писала, что глобальная климатическая катастрофа неизбежна и наступит из-за огромного количества выбросов углекислого газа (СО2).