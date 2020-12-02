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Носители разных языков по-разному воспринимают боль

Наука

Носители различных языков выражают чувства и эмоции по-разному. Это связано с тем, что в некоторых языках больше возможностей для этого.

Носители разных языков по-разному воспринимают боль

Недавно учёные Университета Майами провели исследование, в результате которого выяснили, что интенсивность боли зависит от того, на каком языке говорит человек.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 80 человек, знающих английский и испанский языки. Также эти люди являлись носителями двух культур.

К предплечьям участников приложили тепловые элементы, которые нагревались и причиняли боль. Добровольцам нужно было описать свои ощущения. При этом учёные фиксировали частоту сердечных сокращений, потливость ладоней и другие физиологические параметры.

"Добровольцы, которые в большей степени ассоциировали себя с латиноамериканской культурой, показывали большую интенсивность болевых ощущений, когда их речь переключалась на испанский. Соответственно, те добровольцы, которые больше интересуются американской культурой, испытывали более выраженную боль, когда начинали говорить на английском языке", — пояснили авторы эксперимента.

Также учёные добавили, что им ещё предстоит объяснить данный феномен.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Владимир Губарев
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