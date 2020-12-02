Американские биологи объяснили, почему укачивание вызывает сонливость, причём как у детей, так и у взрослых.
Учёные провели эксперимент с участием плодовой мушки дрозофилы.
Они изучили механизмы индукции сна с помощью стимуляции и выяснили, что лёгкая вибрация провоцирует у мух сонливость. В результате они лучше засыпают и меньше реагируют на свет.
После этого мухи более бодрые, что говорит о том, что так им удаётся накопить сон "про запас". Кроме того, выяснилось, что в процессе укачивания задействованы несколько органов чувств.
В перспективе учёные хотят выяснить, вызывает ли сонливость стимуляция зрения или обоняния.
С проблемой укачивания в транспорте сталкиваются многие люди.
Роберт Стари, профессор психологии уже более 18 лет занимается изучением процессов укачивания. Он и его коллеги считают, что укачивание — это результат "сенсорного несоответствия".
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