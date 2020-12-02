Раскрыта причина сонливости при укачивании

Американские биологи объяснили, почему укачивание вызывает сонливость, причём как у детей, так и у взрослых.

Учёные провели эксперимент с участием плодовой мушки дрозофилы.

Они изучили механизмы индукции сна с помощью стимуляции и выяснили, что лёгкая вибрация провоцирует у мух сонливость. В результате они лучше засыпают и меньше реагируют на свет.

После этого мухи более бодрые, что говорит о том, что так им удаётся накопить сон "про запас". Кроме того, выяснилось, что в процессе укачивания задействованы несколько органов чувств.

В перспективе учёные хотят выяснить, вызывает ли сонливость стимуляция зрения или обоняния.

С проблемой укачивания в транспорте сталкиваются многие люди.

Роберт Стари, профессор психологии уже более 18 лет занимается изучением процессов укачивания. Он и его коллеги считают, что укачивание — это результат "сенсорного несоответствия".