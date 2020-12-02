Илон Маск намерен доставить человека на Марс в течение шести лет

Человек будет доставлен на Марс в ближайшие шесть лет, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.

"С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет. Если нам повезет, то, может, и за четыре года", — цитирует его слова РИА Новости.

В течение ближайших двух лет на Марс будет отправлен корабль без команды.

В июне бизнесмен заявил, что SpaceX планирует разработать плавучую морскую платформу на берегу Мексиканского залива в Техасе, чтобы запускать ракеты к Луне и Марсу.

В прошлом году Маск озвучил сумму расходов, необходимых для создания поселения на Марсе. Так, для реализации этой идеи понадобится около тысячи кораблей Starship и порядка 3 млн тонн ресурсов и техники. Стоимость каждого запуска будет составлять $2 млн.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китай планирует построить базу на Луне.