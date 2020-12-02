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Российская ракета со спутником ОАЭ запущена с космодрома Куру

Наука » Технологии

Российская ракета "Союз СТ-А" успешно стартовала из Космического центра Куру во Французской Гвиане 2 декабря в 04:33 мск.

Миссия, получившая название VS24, планирует вывести на синхронную с Солнцем орбиту оптический спутник наблюдения Falcon Eye 2.

Изготовленный консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space, этот спутник предназначен для доставки изображений Вооруженным Силам Объединенных Арабских Эмиратов и коммерческому рынку.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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