Российская ракета со спутником ОАЭ запущена с космодрома Куру

Российская ракета "Союз СТ-А" успешно стартовала из Космического центра Куру во Французской Гвиане 2 декабря в 04:33 мск.

Миссия, получившая название VS24, планирует вывести на синхронную с Солнцем орбиту оптический спутник наблюдения Falcon Eye 2.

Изготовленный консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space, этот спутник предназначен для доставки изображений Вооруженным Силам Объединенных Арабских Эмиратов и коммерческому рынку.