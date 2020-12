Российская ракета "Союз СТ-А" успешно стартовала из Космического центра Куру во Французской Гвиане 2 декабря в 04:33 мск.

Миссия, получившая название VS24, планирует вывести на синхронную с Солнцем орбиту оптический спутник наблюдения Falcon Eye 2.

Изготовленный консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space, этот спутник предназначен для доставки изображений Вооруженным Силам Объединенных Арабских Эмиратов и коммерческому рынку.

Flight #VS24 – our latest mission with the medium-lift #Soyuz – has departed the Spaceport with the #FalconEye satellite as its passenger! Press “play” to relive the liftoff: pic.twitter.com/jh9q53MtMP