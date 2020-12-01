Инженеры из США разработают лазер для управления дождём

Перед проведением праздничных мероприятий часто с помощью самолётов разгоняют облака. Но это довольно дорого и не всегда даёт нужный результат.

Вместе с тем люди хотели бы обладать возможностью управлять погодой, ведь иногда погодные условия могут быть опасными, например, штормы и ураганы.

В середине XX века американские инженеры разработали специальный проект под названием "Stormfury". Он позволяет осуществлять управление погодой.

Сначала учёные решили распылять над ураганами специальное вещество, чтобы превратить это явление в дождь. Но от данной идеи пришлось отказаться, так как самолёты не могли распылить достаточно много смеси.

Тогда инженеры задумались о лазерах. Теоретически с их помощью можно охлаждать не только отдельные части атмосферы, но и вызывать дождь. Но пучки лазера не достаточно большие, чтобы влиять на атмосферу.

В перспективе учёные планируют создать сеть спутников с более мощными лазерами и запустить их в космос.