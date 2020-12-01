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В тропических лесах Амазонии обнаружили коллекцию наскальной живописи

Наука

В Колумбии в тропических лесах Амазонии обнаружили несколько десятков тысяч наскальных рисунков. Возраст находки составляет примерно 12 500 лет. Рисунки занимают 12 км, сообщает Daily Mail.

В тропических лесах Амазонии обнаружили коллекцию наскальной живописи

Находка получила название Сикстинская капелла древних. Она представляет собой коллекцию доисторических наскальных изображений.

Скалы с доисторической живописью были обнаружены ещё в прошлом году.

Впервые о находке расскажут авторы документального фильма "Тайны джунглей: Затерянные королевства Амазонки", показ которого запланирован на декабрь этого года.

"Мы увидели животных, которые уже вымерли. Рисунки настолько естественны и настолько хорошо сделаны, что у нас не возникает сомнений, что мы смотрим, например, на лошадь. У лошади ледникового периода была массивная морда. Рисунок настолько детализирован, что мы даже видим конский волос. Это восхитительно", — рассказал руководитель исследования Хосе Ириарте.

Кроме лошади, на скалах изображены рыбы, ящерицы, черепахи и танцующие люди.

 

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
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