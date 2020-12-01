В тропических лесах Амазонии обнаружили коллекцию наскальной живописи

В Колумбии в тропических лесах Амазонии обнаружили несколько десятков тысяч наскальных рисунков. Возраст находки составляет примерно 12 500 лет. Рисунки занимают 12 км, сообщает Daily Mail.

Находка получила название Сикстинская капелла древних. Она представляет собой коллекцию доисторических наскальных изображений.

Скалы с доисторической живописью были обнаружены ещё в прошлом году.

Впервые о находке расскажут авторы документального фильма "Тайны джунглей: Затерянные королевства Амазонки", показ которого запланирован на декабрь этого года.

"Мы увидели животных, которые уже вымерли. Рисунки настолько естественны и настолько хорошо сделаны, что у нас не возникает сомнений, что мы смотрим, например, на лошадь. У лошади ледникового периода была массивная морда. Рисунок настолько детализирован, что мы даже видим конский волос. Это восхитительно", — рассказал руководитель исследования Хосе Ириарте.

Кроме лошади, на скалах изображены рыбы, ящерицы, черепахи и танцующие люди.