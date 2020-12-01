Несмотря на то, что пчёлы и люди очень разные, учёные обнаружили у них много общего в способах социального взаимодействия.
Учёные из США, основываясь на результатах более ранних исследований, решили изменить социальные сети медоносных пчёл и их развитие с течением времени.
В результате они обнаружили, что у социальных сетей людей и социальных сетей пчёл есть много общего. Причём эти сходства объясняются новым теоретическим моделированием, которое адаптирует инструменты статистической физики для биологии.
По мнению учёных, индивидуальные отличия между людьми и медоносными пчёлами существуют.
Ранее китайские исследователи обнаружили у пчёл ещё один метод питания. Оказывается, эти насекомые могут просто сосать нектар. Пчёлы способны переключиться с сосания на лакание прямо в процессе питья.
В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...