В Корее создали биодизель из выброшенных картонных коробок

Переход на биодизель позволил бы справиться с климатическими изменениями, вызванными парниковыми газами, при одновременном сокращении выбросов мелкой пыли.

Но производство биодизеля возможно только в ограниченном количестве. Это связано с тем, что ресурсы, которые используются для его создания, не всегда доступны.

Специалисты работают над созданием биотоплива путём преобразования лигноцеллюлозной биомассы, образующейся в качестве побочного продукта сельского хозяйства или лесозаготовок, вместо потребления сырья, полученного из пищевых культур, сообщает ГЛАС.

Учёные из Исследовательского центра чистой энергии Корейского института науки и технологий (KIST) объявили о том, что им удалось разработать новый микроорганизм, способный производить прекурсоры биодизеля из лигноцеллюлозной биомассы, таких как выброшенные побочные продукты сельского хозяйства, а также макулатура и картонные коробки. С помощью данного микроорганизма можно получать в два раза больше продукта, чем у его предыдущих аналогов.