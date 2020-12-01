Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на вопрос одного из подписчиков, который прислал ему скриншот вакансии с зарплатой 35 тысяч рублей.
Сотрудник на такой оклад требуется в Центр Хруничева. Руководитель госкорпорации признал, что в регионах есть проблемы с уровнем зарплаты, однако в Москве специалисты получают достойную оплату.
"В Москве у нас таких зарплат нет. В Москве она выше, но в регионах проблемы есть. Например, в Воронеже на КБХА я определил директивно минимальную зарплату конструкторов, чтобы можно было привлечь талантливую молодежь", — написал Рогозин.
В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...