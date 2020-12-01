Рогозин раскрыл размер зарплат в "Роскосмосе"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на вопрос одного из подписчиков, который прислал ему скриншот вакансии с зарплатой 35 тысяч рублей.

Сотрудник на такой оклад требуется в Центр Хруничева. Руководитель госкорпорации признал, что в регионах есть проблемы с уровнем зарплаты, однако в Москве специалисты получают достойную оплату.