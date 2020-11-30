Российские врачи будут изучать болезни на цифровых двойниках пациентов, заявил ректор Сеченовского медицинского университета Павел Глыбочко. О том, что представляет собой цифровой двойник, с интервью "Правде.Ру" директор ИХТИ РАН Сергей Шептунов.

"Если человека уколоть иголкой, то ему будет больно, в ответ на боль у него возникнет какая-то реакция. Если понять, какая это будет реакция и математически её описать.

Проще говоря, вот эта математическая модель и будет цифровым двойником. На самом деле, конечно, это всё гораздо сложно. Совокупность факторов, через которые проявляется человек, может быть математически описана. Если совсем упрощенно, то это называется "цифровым двойником".

Такую модель можно составить как на каждого человека, так и общую.

Конечно, очень важно, чтобы это была персонифицированная модель.

Известно, что у каждого человека в поликлинике есть карточка, благодаря которой врач может получить всю информацию о нём.

Карточка является не цифровым, а рукописным двойником или аналогом-двойником человека.

Но это не значит, что карточку сделают электронную и будет то же самое. Но, по сути, это примерно то же самое. Мы максимально корректно описываем пациента, и вот это описание является его цифровым двойником", — пояснил Шептунов.