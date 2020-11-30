Геологи обнаружили, что высота Альп постепенно увеличивается

За тысячу лет центральный массив Альп в среднем увеличивается на 35-40 см, утверждают геологи.

Эти древние горы образовались на поверхности Земли ещё 150 млн лет назад в результате столкновения Адриатической и Евразийской литосферных плит.

Высота гор повышается из-за того, что плиты двигаются в направлении друг к другу.

Для того чтобы определить точное соотношение высоты Альп и процесс разрушения горных пород, учёные подвергли исследованию образцы песка, собранного на дне горных рек, пояснил геолог Ромен Делюнель.

Оказалось, что процесс разрушения горных пород и изменения высоты гор происходит с разной скоростью. Центральная часть Альп за тысячу лет увеличивается на 75-80 см, за этот же период разрушается только 40 см горных пород.

Геологи продолжают проводить исследования. Возможно, им удастся сделать научное открытие.