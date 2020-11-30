В озере Лох-Несс обнаружили гигантскую колючую форель

Шотландские учёные из Университета Глазго обнаружили в озере Лох-Несс огромную форель.

Специалисты установили на неё специальные маячки, которые позволяют отслеживать перемещение рыбы.

Это позволит учёным получить новую информацию о представителях данного вида.

Вес пойманной особи составил порядка 7 кг, а длина — 84 см. Рыба получила прозвище Брут. Учёные также в шутку называют её "лох-несским чудовищем". По данным специалистов, возраст форели составляет около 12 лет.

Цель авторов работы — исследование образа жизни рыб. О колючих форелях сейчас известно немного, учёные хотят выяснить, куда и как они перемещаются, в какой среде обитают большую часть времени, а также то, с какими подводными обитателями они взаимодействуют. Собранные данные помогут им разработать стратегию по защите представителей вида.