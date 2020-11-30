В Иерусалиме 9-летний мальчик нашёл золотую бусину возрастом 3 тыс. лет

В Иерусалиме обнаружили золотой элемент украшения, изготовленного в эпоху правления царя Навуходоносора. Возраст находки составляет около 3 тыс. лет. О необычной бусине сообщает издание The Jerusalem Post.

Золото нашёл на горе девятилетний мальчик. Артефакт представляет собой несколько шариков, образующих форму цветка.

Археологи сначала решили, что это часть современного украшения, но в результате исследования выяснилось, что бусины относится к эпохе Первого Храма.

Иными словами, возраст артефакта составляет порядка 3 тыс. лет.

Находка является уникальной, так как в то время золотые украшения встречались крайне редко.

Ранее в ходе проведения раскопок у Стены Плача в Иерусалиме археологи обнаружили древнюю известняковую гирю, которая использовалась для торговли около X — VI века до нашей эры.