В Иерусалиме обнаружили золотой элемент украшения, изготовленного в эпоху правления царя Навуходоносора. Возраст находки составляет около 3 тыс. лет. О необычной бусине сообщает издание The Jerusalem Post.
Золото нашёл на горе девятилетний мальчик. Артефакт представляет собой несколько шариков, образующих форму цветка.
Археологи сначала решили, что это часть современного украшения, но в результате исследования выяснилось, что бусины относится к эпохе Первого Храма.
Иными словами, возраст артефакта составляет порядка 3 тыс. лет.
Находка является уникальной, так как в то время золотые украшения встречались крайне редко.
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