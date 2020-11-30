У неандертальцев были большие пальцы, благодаря которым они могли держать инструменты также, как современные люди держат молоток, утверждают британские историки-антропологи. Древние люди держали предметы подушечками пальцев.
"Кисти неандертальцев по размерам были намного больше, чем кисти современных людей. Ещё одно отличие заключалось в том, что у древних людей большой палец находился не сбоку, а под под кистью под довольно широким углом", — пояснил один из авторов исследования Амелин Бардо.
Антропологи решили выяснить, с чем связано такое строение кисти. Эксперты создали карту суставов древних предков человека, которые отвечали за движение большого пальца. Полученные данные они сравнили с суставами других древних людей и с суставами наших современников.
Выяснилось, что кисти неандертальцев отличаются по размерам и строению и от тех, и от других. Вероятно, особое расположение больших пальцев помогало предкам человека удерживать разные предметы.
Данное открытие кардинально изменит представление учёных том, как неандертальцы использовали орудия труда.
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