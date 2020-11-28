Во время своего пребывания на борту Международной космической станции британец Тим Пик попал в курьёзную ситуацию.
Об этом сообщило издание The Independent.
Он принял частицы мочи российских космонавтов за инопланетные корабли. Позже оказалось, что внимание астронавта привлекли кристализированные частицы мочи российских космонавтов, которые попали в открытый космос.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.