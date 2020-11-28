Астронавт на МКС принял урину российских космонавтов за инопланетян

Во время своего пребывания на борту Международной космической станции британец Тим Пик попал в курьёзную ситуацию.

Об этом сообщило издание The Independent.

Он принял частицы мочи российских космонавтов за инопланетные корабли. Позже оказалось, что внимание астронавта привлекли кристализированные частицы мочи российских космонавтов, которые попали в открытый космос.