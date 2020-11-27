Археологи обнаружили в 2500-летних артефактах нанотрубки

Археологи в ходе раскопок объекта Килади (индийский штат Тамилнад) обнаружили керамику, созданную в 600 году до нашей эры. На этой территории часто находят артефакты, указывающие на то, что раньше здесь существовала развитая цивилизация.

Учёные исследовали найденные черепки и выяснили, что некоторые из них покрыты глянцевым чёрным веществом. Его анализ показал наличие углеродных нанотрубок.

Оказывается, древние мастера покрывали свои изделия специальным растительным составом, а потом обжигали их при высокой температуре. Это позволяло изготовить очень прочные керамические изделия.

Археологи пришли к выводу, что высокая прочность достигалась именно благодаря нанотрубкам. Древние мастера не знали о таком материале, и укрепляющее покрытие, скорее всего, они получили в ходе экспериментов.

Это говорит о высоком уровне развития древних производств на территории современной Индии.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в Индии обнаружили надпись, сделанную 1200 лет назад.