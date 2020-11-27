Россиян будут лечить с помощью их виртуальных двойников

Российские врачи будут изучать болезни на цифровых двойниках пациентов.

"Это будет глобальный проект по цифровизации здравоохранения, в рамках которого мы планируем создать технологическую платформу анализа больших данных для создания цифровых двойников заболеваний", — заявил ректор Сеченовского медицинского университета Павел Глыбочко, выступая на Международном медицинском инвестиционном форуме.

К 2025 году на базе данного университета будет создан Центр биодизайна и персонализированного здравоохранения.

С помощью компьютерного моделирования медики смогут на виртуальных пациентах изучать болезни, подбирать наиболее эффективный вариант лечения.

"Конечно, задача амбициозная, но для практического здравоохранения она очень важна", — говорит ректор Сеченовского университета.

Реализация проекта позволит улучшить качество российской медицины, снизить уровень смертности и повысить продолжительность жизни людей.