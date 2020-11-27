В России изобрели стройматериал из грибов

Российские учёные в процессе экспериментов с технологиями выращивания грибов изобрели новый вид экологического полимера, сообщает в сюжете ТСН.

Специалисты пытались выяснить, на каком из природных субстратов вешенки родят лучше. В результате они заметили, что грибница превращает солому и шелуху подсолнечника в твёрдый материал, напоминающий пенопласт. Полученный материал можно резать, пилить и придавать ему любую форму. Учёные уже изготовили из него несколько предметов: вазу для цветов, кружку, абажур для лампы.

"Все необходимое для быта из этого материала можно сделать. Природа сама создает такие предметы, мы же их только формируем, предоставляем необходимую форму", — говорит доцент кафедры технологий переработки сельхозпродукции Херсонского государственного аграрного университета Максим Левченко.

Процесс изготовления очень прост: заражённую грибницей смесь укладывают в специальную форму, далее дают мицелию развиться, а когда же получают необходимую форму предмета, развитие грибницы останавливают. Процесс занимает две недели.