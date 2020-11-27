Пан или пропал: эмоции животных могут влиять на их поведение

Животные проявляют позитивные эмоции, если они "выигрывают", и негативные, если "проигрывают". К такому выводу пришли учёные из Белфаста (Северная Ирландия).

Специалисты использовали пример состязаний — за ограниченные ресурсы или товарищей, — чтобы доказать наличие связи между эмоциями и поведением животных. Оказалось, что их эмоциональное состояние меняется в зависимости от того, выигрывают они или проигрывают. Так, у победителей появляется позитивное настроение, которое влияет на их последующее поведение. Проигравшие животные начинают пессимистично оценивать свои шансы на успех в следующих боях.

Кроме того, эмоции могут влиять на нерефлексивные действия животных в выборе партнёра и родительской заботы.

Эмоции человека так же влияют на несвязанные познание и поведение. Так, в солнечные дни люди больше довольны жизнью, чем в пасмурную погоду. Аналогичные явления наблюдаются у животных. Стимулы или события, вызывающие те или иные эмоции, могут повлиять практически на любое решение, считают учёные.