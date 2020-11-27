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Наука » Экология » Космос

Европейское космическое агентство объявило о подписании контракта на €86 млн ($102 млн) со швейцарской стартап-компанией, которая доставит на Землю мусор, скопившийся на орбите.

ЕКА крупно вложилось в очистку земной орбиты от мусора

"Сделка с ClearSpace SA приведет к первой активной миссии по удалению мусора в 2025 году, в ходе которой изготовленный на заказ космический аппарат захватит и сбросит часть ракеты, в 2013 использовавшейся для доставки спутника на орбиту. Вес её - 112 кг ", — написано в опубликованном сообщении.

Напомним, как ранее сообщала "Правда.Ру", эксперты давно предупреждают, что сотни тысяч обломков космического мусора, вращающегося вокруг планеты, представляют угрозу для функционирующих спутников и даже Международной космической станции.

Несколько команд работают над тем, как решить эту проблему.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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