"Головокружительная перспектива": астронавт опубликовал видео Земли

Астронавт NASA Виктор Гловер в своем аккаунте в Twitter, опубликовал видео с видами Земли, открывающимися из капсулы SpaceX.
Напомним, аппарат был запущен 15 ноября, а затем успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС) после полностью автоматизированного 27-часового полета.
"Мое первое видео из космоса. Глядя на Землю из окна Dragon Resilience. Масштаб деталей и сенсорных входов превратил это в головокружительную перспективу", - прокомментировал астронавт, полный эмоций после начала первой оперативной миссии капсулы SpaceX Crew Dragon.
My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp— Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020
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