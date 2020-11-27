"Головокружительная перспектива": астронавт опубликовал видео Земли

Астронавт NASA Виктор Гловер в своем аккаунте в Twitter, опубликовал видео с видами Земли, открывающимися из капсулы SpaceX.

Напомним, аппарат был запущен 15 ноября, а затем успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС) после полностью автоматизированного 27-часового полета.

"Мое первое видео из космоса. Глядя на Землю из окна Dragon Resilience. Масштаб деталей и сенсорных входов превратил это в головокружительную перспективу", - прокомментировал астронавт, полный эмоций после начала первой оперативной миссии капсулы SpaceX Crew Dragon.