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"Головокружительная перспектива": астронавт опубликовал видео Земли

Наука » Экология » Космос

Астронавт NASA Виктор Гловер в своем аккаунте в Twitter, опубликовал видео с видами Земли, открывающимися из капсулы SpaceX.

"Головокружительная перспектива": астронавт опубликовал видео Земли

Напомним, аппарат был запущен 15 ноября, а затем успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС) после полностью автоматизированного 27-часового полета.

"Мое первое видео из космоса. Глядя на Землю из окна Dragon Resilience. Масштаб деталей и сенсорных входов превратил это в головокружительную перспективу", - прокомментировал астронавт, полный эмоций после начала первой оперативной миссии капсулы SpaceX Crew Dragon.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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