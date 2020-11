"Головокружительная перспектива": астронавт опубликовал видео Земли

Астронавт NASA Виктор Гловер в своем аккаунте в Twitter, опубликовал видео с видами Земли, открывающимися из капсулы SpaceX.

Напомним, аппарат был запущен 15 ноября, а затем успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС) после полностью автоматизированного 27-часового полета.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp