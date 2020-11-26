На дне океана обнаружили огромные скопления рыб

Подводный мир, по словам учёных, как бы перевёрнут с ног на голову. Если на суше живых существ больше "внизу", то в морской среде, наоборот, обитателей больше "наверху", чем на глубине.

Но есть исключения, например, вулканические ходы, которые дают тепло и органические химикаты для жизни небольших колоний существ.

Недавно американские океанографы выяснили, что подводные горы тоже способны обеспечить условия для жизни, сообщает Planet Today.

Специалисты изучили экологию глубоководной зоны Кларион Клиппертон, которая идёт от Гавайев до Мексики. На вершинах гор и на расположенных рядом с ними равнинах они разложили приманку.

Это помогло обнаружить на глубине от 3 до 6 тысяч метров огромные скопления рыб. Рядом с приманкой находилось до 115 угрей. Исследователям удалось поймать несколько особей. Оказалось, что эти водные животные относятся к виду Ilyophis arx, которых во всем мире было найдено не более десяти.

Океанологи пришли к выводу, что вершины гор — это маленькие подводные острова, наполненные живыми организмами, а вот равнины оказались почти пустыми, на них не обнаружили обитателей.