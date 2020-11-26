Раннее пробуждение связали с мигренью у школьников

Учёные из Университета Сан-Франциско обнаружили связь между ранними пробуждениями и мигренью у школьников. Чем раньше ученики средней школы просыпаются, тем чаще их беспокоят головные боли.

Специалисты провели опрос среди 1000 учащихся из средних и старших классов. В результате выяснилось, что у тех из них, кто просыпался в 6:25, чаще болела голова по сравнению с теми, кто вставал в 07:11.

Пока исследователи не могут утверждать, что позднее время начала уроков положительно влияет на здоровье школьников. Для этого необходимо провести ряд исследований.

В случае если это удастся доказать, то можно будет говорить о переводе учеников средних школ на более позднее время обучения.

Ранее доктор Субхабрат Мойтра из Канады провел исследование, в процессе которого выделил ряд потенциальных угроз для подростков из-за неправильного режима сна.