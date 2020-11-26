Инженеры обучат дронов полётам по принципу шмелей

Специалисты решили изучить, каким образом шмелям удаётся перемещаться по туннелю с несколькими воротами разного размера, сообщает hightech. fm. Оказалось, что насекомые чувствуют свои габариты и способны очень точно определять размеры преград, которые встречаются им на пути.

Ранее считалось, что такие когнитивные функции развиты только у животных с большим объёмом мозгом. Но результаты нового исследования показывают, что насекомые с маленьким мыслительным органом тоже могут осознавать собственные размеры. Эта способность помогает им во время полётов в сложных условиях.

Теперь инженеры хотят, чтобы дроны нового поколения также обладали данной способностью и могли самостоятельно облетать препятствия в различных условиях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сингапурские учёные создали дрон, который способен летать как птица.