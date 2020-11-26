В Японии создали атомные часы, способные работать 16 млрд лет

Японские учёные из Токийского университета разработали суперточные атомные часы. Они смогут корректно работать в течение 16 миллиардов лет, сообщает ТАСС.

Возможная погрешность за этот период времени может составить всего лишь одну секунду. Часы созданы на основе матрицы из охлаждённых атомов стронция, которые составляют оптическую решетку из лазерных лучей.

Температура атомов стронция — минус 180 градусов по Цельсию. Показателем измерения времени является частота света, поглощаемая их частицами. Инженерам удалось добиться нереальной точности часов, в тысячу раз превосходящей современные "эталонные" атомные часы.

Уникальная разработка может быть использована для вычисления гравитационного поля планеты. В тех местах, где гравитационный потенциал больше, ход времени немного замедляется. Полученные данные позволят специалистам больше узнать о протекающих в земной коре процессах и точнее делать прогнозы стихийных катастроф.

Кроме того, суперточные часы могут быть использованы для нахождения полезных ископаемых.