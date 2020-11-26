Археологи раскрыли реальный рост библейского Голиафа

Американским археологам удалось вычислили реальный рост филистимлянского воина-великана Голиафа, которого удалось победить будущему царю Давиду, сообщает портал EVO-RUS.COM.

По мнению специалистов из Университета Бригама Янга, в Библии рост гиганта был сильно преувеличен. На самом деле, считают учёные, Голиаф был ниже, чем современные баскетболисты из NBA.

Так, эксперты отмечают, что в Библии размеры Голиафа описаны в сравнении со стенами и защитными воротами города Гат. Изучив найденные ранее в Израиле останки этих конструкций, учёные выяснили, что расстояние между стенами было равно 2,38 метра.

Этот показатель сравнить с ростом самых высоких баскетболистов — Мануте Бола и Георге Мурешана (по 2,31 метра).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Израиле обнаружили место хранения скрижалей с 10 заповедями.