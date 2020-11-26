В древнеегипетской мумии обнаружили необычный "амулет"

Учёные провели сканирование древнеегипетской мумии, обнаруженной на севере Египта.

Длина мумии составляет менее метра. С помощью лазера специалистам удалось выяснить, что находится под бинтами останков жителя Древнего Египта.

Оказалось, что под ними находился странный "амулет". Размер артефакта составлял семь миллиметров, сообщает издание Journal of the Royal Society Interface.

По словам учёных, амулет изготовлен из минерала калицит. Он лежал на животе мумии рядом с тем фрагментом тела, из которого удаляли внутренние органы умершего. Специалисты полагают, что данный предмет играл роль своеобразной духовной защиты при переходе в загробный мир.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Египте на съемках фильма случайно нашли

древнюю мумию. ﻿﻿﻿﻿﻿По словам археологов, возраст мумии составляет около 2000 лет.