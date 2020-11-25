В Турции найдены следы исчезнувшего царства хеттов

Британские археологи совместно с американскими коллегами обнаружили в Турции следы города Тархунтасса, который упоминается в письменных источниках исчезнувшей Хеттской империи, сообщает РИА "Новости".

Следы Тархунтасса были найдены при исследовании кургана Туркмен-Карагуюк — один из важных объектов бронзового века. Если учёным удастся доказать, что здесь когда-то находилась столица хеттов, то это будет очень важное открытие.

Хетты — индоевропейский народ бронзового века, который был распространён на территории Малой Азии, где основал Хеттское царство. В эпоху бронзы оно располагалось в центральной части Турции. Вершина могущества Хеттской империи — XIII век до нашей эры. В то же время столица хеттов была перенесена из Хаттусы в Тархунтассу.

Археологи обнаружили Хаттусу ещё в XIX веке, а вот место расположения Тархунтассы пока неизвестно.