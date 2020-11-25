Яд пауков-птицеедов может помочь в лечении хронических болей

Экзотические пауки могут быть полезны для облегчения хронических болей. Речь идёт о птицеедах.

Внешне эти животные выглядят так, что могут испугать даже очень смелого человека.

Учёные провели исследование, в результате которого выяснили, что в организме волосатых птицеедов присутствует биологический материал, обладающий полезными свойствами.

При изучении эксперты использовали криоэлектронный микроскоп.

Оказалось, что как только яд этих пауков проникает в клетки, он быстро препятствует напряжению на натриевых каналах, которые отвечают за правильную работу нервной системы и мышечных волокон.

В процессе лечения хронических болей возникает много сложностей, поэтому учёные пытаются найти новые методы решения данной проблемы.

Они разработали молекулярную модель, которая в перспективе может стать основой для разработки лекарства. Результаты исследования эксперты опубликовали в издании Molecular Cell.