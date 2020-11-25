Экзотические пауки могут быть полезны для облегчения хронических болей. Речь идёт о птицеедах.
Внешне эти животные выглядят так, что могут испугать даже очень смелого человека.
Учёные провели исследование, в результате которого выяснили, что в организме волосатых птицеедов присутствует биологический материал, обладающий полезными свойствами.
При изучении эксперты использовали криоэлектронный микроскоп.
Оказалось, что как только яд этих пауков проникает в клетки, он быстро препятствует напряжению на натриевых каналах, которые отвечают за правильную работу нервной системы и мышечных волокон.
В процессе лечения хронических болей возникает много сложностей, поэтому учёные пытаются найти новые методы решения данной проблемы.
Они разработали молекулярную модель, которая в перспективе может стать основой для разработки лекарства. Результаты исследования эксперты опубликовали в издании Molecular Cell.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.