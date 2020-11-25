В растаявшем норвежском леднике обнаружили древние стрелы

В Норвегии в растаявшем леднике обнаружили несколько десятков стрел, которые были изготовлены в период от каменного века до средневековья.

В общей сложности учёные из университетов Кембриджа, Осло и Бергена обнаружили 68 древков, некоторые из них были с наконечниками.

В результате проведённого анализа выяснилось, что самые старые стрелы относятся к 4100 году до нашей эры, а самые молодые — к 1300 году нашей эры. Однако даты распределяются по тысячелетиям неравномерно, поэтому у экспертов возникли вопросы о том, были ли климатические условия в одни периоды более подходящими для сохранения упавших стрел, чем в другие периоды. Также могли сыграть роль спады и подъёмы в оленеводческой деятельности.

Также учёным удалось обнаружить наконечники стрел из разных материалов, в том числе из кости, сланца, железа и других материалов. Некоторые наконечники стрел способны даже удерживать шпагат и смолу, с помощью которых их прикрепляли к деревянному древку.