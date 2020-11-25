Биологи выяснили, почему дельфины могут долго находиться под водой

Биологи провели исследование, в результате которого выяснилось, что дельфины способны уменьшать частоту сердцебиения перед погружением. Кроме того, они даже могут регулировать частоту сердечных сокращений в зависимости от того, как долго они собираются погружаться.

Научную работу учёные опубликовали в Frontiers in Physiology. Полученные данные позволяют иначе взглянуть на то, как морские животные экономят кислород и адаптируются к давлению в процессе погружения.

"Мы обучили дельфинов делать долгую, короткую задержку дыхания и такую, при которой они могли делать все, что захотят", — объяснила доктор Андреас Фальман из Fundación Oceanogràfic, Валенсия, Испания. "Когда их просили задержать дыхание, частота сердечных сокращений снижалась до или сразу после начала задержки дыхания. Мы также заметили, что дельфины снижали частоту сердечных сокращений все быстрее и сильнее при подготовке к длительной задержке дыхания по сравнению с другими задержками дыхания".

В результате выяснилось, что дельфины, и, может быть, другие морские млекопитающие способны сознательно изменять частоту сердечных сокращений в зависимости от продолжительности погружения.