Палеонтологи обнаружили в кости динозавра древних паразитов

Титанозавры — это животные, которые обитали на территории современной Бразилии около 82 млн лет назад. Палеонтологи обнаружили кость, которая как выяснилось в результате исследования, принадлежала динозавру этого вида.

Учёные провели ряд опытов, которые показали, что в сосудистых каналах древнего ящера содержится более 50 веретенообразных паразитов размером от 120 до 650 микрометров.

Полученные данные позволяют говорить о том, что одной из причин гибели тираннозавров стали инфекции и паразиты. Но пока это не удалось доказать.

По словам палеонтологов, обнаруженные в гостях титанозавров паразиты очень напоминают современных трипаносом.

Ещё одной причиной, которая привели к вымиранию тираннозавров, стала остеогенная саркома. Учёные смогли диагностировать её с помощью современных технологий и большого количества анализов.