Космическая Одессея? В пустыне штата Юта нашли странный объект

В пустыне штата Юта (США) обнаружили странный объект сообщает The Guardian. Он представляет собой ровную металлическую плиту высотой около трёх метров.

Её обнаружили сотрудники департамента общественной безопасности штата Юта во время облёта территории на вертолёте.

Монолит выглядит так, как будто его разместили там специально, а не уронили с неба.

Поверхность загадочного артефакта тщательно отполирована, что указывает на его искусственное происхождение.

Пилот вертолёта Брет Хатчингс предполагает, что предмет появился здесь благодаря "какому-нибудь художнику новой волны или любителю фильма "2001 год: Космическая одиссея"".

"Устанавливать на общественных территориях конструкции или предметы искусства без разрешения незаконно, независимо от того, с какой вы планеты", — говорится в заявлении департамента общественной безопасности Юты.

Информация о точном местонахождении монолита не сообщается. Теперь властям предстоит решить, что делать с загадочным объектом.