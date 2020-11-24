В Японии и Камбодже обнаружили замороженных "родственников" COVID-19

В замороженных летучих мышах, которые находятся в лабораторных морозильных камерах в Японии и Камбодже, найдены "родственники" коронавируса SARS-CoV-2, сообщает журнал Nature. Мыли были пойманы десять лет назад. Это первый случай, когда патогены, родственные новому коронавирусу, были найдены за пределами территории Китая.

Учёные пока не смогли расшифровать геном вируса, поэтому его пока нельзя сравнить с геномом SARS-CoV-2. Если будет доказано, что вирус является предком COVID-19, то специалисты смогут выяснить, каким образом он передался человеку от животных.

В Японии, в замороженной летучей мыши Rhinolophus cornutus, выявили ещё одного "родственника" коронавируса SARS-CoV-2. Его геном на 81% совпал с геномом SARS-CoV-2.

По словам учёных, данное открытие доказывает тот факт, что родственные коронавирусу патогены встречаются среди летучих мышей рода Rhinolophus даже за пределами Китая. Исследование "родственников" коронавируса позволит исследователям раскрыть происхождение SARS-CoV-2.