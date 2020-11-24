Астероид размером с дубайский небоскреб Бурдж Халифа движется к Земле

Сегодня, 24 ноября, 47-метровый астероид wj16 и 31-метровый tj8 пройдут мимо планеты на расстоянии двух млн км и 6,4 млн км.

А всего через несколько дней — в воскресенье — за ними проследует ещё один гигантский космический камень, по оценкам астрономов, достигающий 0,51 км в диаметре (это примерно высота дубайского небоскреба Бурдж-Халифа — самого высокого здания в мире).

Об этом сегодня сообщило NASA.

Несмотря на свои огромные размеры, он движется со скоростью 25,07 км/секунду — или примерно 90 000 км/час.

Для справки:

средняя скорость полета пули составляет около 4500 км/ч.

Почему за астероидами следят, даже когда они пролетают так далеко?

Среднее расстояние между Землей и Луной составляет около 385 000 км, но НАСА считает, что все объекты в радиусе 7,5 млн км (или в 19,5 раза больше расстояния до Луны) заслуживают мониторинга просто на случай, если кто-то поддастся внезапной коррекции курса.

Поэтому НАСА и другие космические агентства по всему земному шару следят за нами круглосуточно.

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